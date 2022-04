Christelle COULON

Je suis une auxiliaire de vie exceptionnelle . Formée complètement ( maladie Alzheimer, cap petites enfances, BEP carrières sanitaires et sociales, bac sciences médico-social , formation de garde d'enfants de 3 à 10 ans à domicile)

Et surtout plus de dix ans d'expériences dans le métier que je maîtrise totalement . Bien-sûr j'evoluerais encore en formation mais toujours dans le paramédical où social.