Christelle COULON

Je suis Diplômée du Master professionnel en psychologie clinique et d'un DEA "Analyse des fonctionnements cognitifs".



J'ai une formation complémentaire en psychotraumatisme, acquise au sein de la Cellule d'Urgence Médico Psychologique du Doubs, de 2006 à 2008 et par des journée formations continue au sein de la CUMP du Doubs, des Sapeurs Pompiers et de la Croix Rouge Française.



J'ai acquis par ailleurs des formations et pratiques de formatrice dans les domaines de la psychologie, de situations d'exception et de la réduction des risques, au sein de l'Université de Bourgogne et de la Croix Rouge française.



Je travaille actuellement au sein de plusieurs établissements sanitaire et sociale et psychiatrique :

- Complexe polyhandicap, accueillant des enfants et adiltes, polyhandicapés (ainsi que plurihandicapés ou porteur de retard de développement) avec ou sans troubles du comportement.

- Centre Hospitalier Spécialisé du Jura en qualité de psychologue du personnel pour l'ensemble des structures du département.

- Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes.



Mes interventions portent sur divers domaines : évaluation psychologique de nourisson, enfant, adolescent, adultes, personnes âgées, accompagnement de famille, conseil/accompagnement d'équipe, débrieffing psychologique lors de situation de violence ou de décès imprévu, suivi psychologique de personnel...





--> J'interviens également dans le champ du psychotraumatisme et de la formation, en dehors de mon travail au sein :



- de la Croix Rouge Française du Jura en tant que bénévoles, notamment en qualité de Responsable Départementale du Soutien Psychologique (RDSP) et de formatrice au soutien psychologique.



Mes interventions, initialement lors de situation de psychotraumatisme consécutif au vécu d'une situation d'exception (décès d'enfants ou de collègues, tsunami, innondation avec perte de biens ou de personnes...), sont aujourd'hui multiples et en développement permanent, de la coordination de terrain à la préparation/débriefing psychologique des bénévoles dans leur domaine d'activités et lors de départ en mission d'urgence.





--> J'ai par ailleurs travaillé en remplacement maternité au sein d'une Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) accueillant des adultes polyhandicapés.



--> Durant mes études , j'ai travaillé en tant que psychologue-stagiaire, en Maison d'Enfants à Caractère Sociale, Service d'Accueil aux Familles, Aide Sociale à l'Enfance, Pédopsychiatrie, Réseau d'Aide Spécialisé aux Enfants en Difficultés, Cabinet de Recrutement.



--> Pendant et après mes études, j'ai également occupé des postes d'animatrice ou directrice au sein d'une Maison des Jeunes et de la Culture et de Centres de Loisirs Sans Hébergement.



Mes compétences :

Psychologie cognitive

Psychologie clinique

formatrice en soutien psychologique

formatrice en situation d'exception

formatrice à la réduction des risques

Directrice locale d'association ou de CLSH

Responsable Départemental de Soutien Psychologique