Christelle CRUCHON

Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille !



Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les surprises que nous réserve la vie nous oblige sans cesse à nous remettre en cause, à nous adapter à chaque situation, l'important étant de réagir en n'en prenant que le meilleur pour évoluer et aller encore plus loin.



Mon expérience solide de nombreuses années dans la commercialisation, la communication et le marketing, validée par un Master II en communication et marketing, est aujourd'hui renforcée par une expérience de création d'entreprise. Un projet difficile, délicat mais tellement révélateur des compétences nouvelles que l'on peut développer.



Autant de compétences et d'expériences solides que je souhaite mettre aujourd'hui à la disposition des entreprises, par la formation de leurs forces de vente.



Une nouvelle histoire à écrire...



Mes compétences :

CRM

GRC

Marketing opérationnel

Business development

Commercial

Marketing stratégique

Communication

Microsoft office

Plan de communication

Prospection commerciale

Appels d'offres

Organisation d'évènements