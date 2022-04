Christelle DARDILL

Psychologue- psychothérapeute, j’accompagne depuis 15 ans des personnes en difficultés professionnelles, sociales et/ou psychologiques :

- des jeunes en rupture scolaire ou sociale sur des actions d’orientation et de mobilisation,

- des personnes en questionnement ou en crise (ennuis de santé, difficultés personnelles et familiales, questionnement existentiel, transition professionnelle, bilan de compétences),

- des salariés en souffrance (victime de bore-out, burn-out ou harcèlement),

Dans ces types d’accompagnement, les personnes confrontées à ces évènements de vie peuvent être

- tourmentées par des questionnements existentiels,

- souffrir de troubles anxieux dépressifs,

- de troubles de concentration ou d’organisation,

- d’addiction…

Le développement de mon champ d’intervention et de compétences à la psychothérapie tient également à mon expérience personnelle .

Ainsi je me suis intéressée particulièrement aux sujets concernant

- la souffrance et la phobie scolaire,

- les troubles des apprentissages,

- les troubles anxieux dépressifs,

- les T.D.A.H.,

- ainsi qu’aux profils des personnes surdouées.

C’est ainsi que mon chemin s’est progressivement mais surement orienté vers l’accompagnement psychothérapeutique.

Je me suis engagée dans un parcours de formation diplômant et certifiant permettant de confronter, enrichir, structurer et acquérir une réelle légitimité sur ces champs.

Pour enrichir et valider mes compétences, j’ai ainsi complété ma formation par

- un D.U. en psychothérapies à la faculté de Médecine de Paris,

- un stage en psychiatrie à l’Hôpital Saint Anne,

- un D.U. en Prévention des Risques Psychosociaux à la faculté de Droit Panthéon Assas,

- une formation pour l’accompagnement des personnes à Haut Potentiel

La reconnaissance par l’ARS du titre de psychothérapeute a été l’aboutissement de cette démarche.

Mon référentiel d’intervention est plutôt intégratif dans le sens où il s’est construit sur la base de plusieurs référentiels théoriques et pratiques acquis au cours de mon parcours de formation et de mon expérience professionnelle.

En complément de l’échange verbal et du récit, je privilégie l’utilisation d’outils et de séquences diversifiés dans la communication et dans le travail avec le patient et adapte les modalités et les outils au rythme et à la problématique du patient. Ainsi je peux utiliser différentes techniques et médiations thérapeutiques qui servent de support à l’expression et à l’élaboration.

L’objectif de l’accompagnement est de tenter d’agir sur plusieurs leviers pour permettre à la personne de se reconstruire, et notamment de lui redonner le pouvoir d’agir sur ses troubles, de renforcer ses ressources et son estime de soi.

Ainsi, je cible les facteurs communs aux différentes approches psychothérapeutiques :

- L’expression émotionnelle correctrice

- L’amélioration du sentiment d’estime de soi,

- L’acquisition de nouveaux comportements,

- La meilleure régulation du niveau d’activation émotionnelle,

- L’amélioration des capacités d’introspection (insight).

Je me positionne donc comme une accompagnatrice au changement, une aide à la mobilisation des ressources personnelles.

Une écoute attentive et bienveillante, l’identification des ressources et des ressorts de la personnalité, ainsi qu’une adaptation nécessaire de l’accompagnement aux réels besoins de la personne, me semble le véritable gage d’efficacité de la prise en charge.

Toutes ces expériences me permettent de poursuivre un projet correspondant à mes valeurs, à mes engagements personnels et professionnels : agir dans le sens du développement et de l’activation des potentiels humains et permettre l’amélioration des conditions de vie et de travail de chacun.



Mes compétences :

Vae

Reclassement

MBTI

Psychologie du travail

Bilan de compétences

Risques psycho sociaux

Soutien psychologique

Accompagnement de projet

Orientation

Psychothérapie

Précocité Intellectuelle