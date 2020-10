Christophe FROELIGER

J'ai créé la PARENTHESE AU VERT, communauté thérapeutique dédiée aux victimes du burn out, à l'âge de 53 ans, après un parcours dans l'entreprise et plus particulièrement dans le champ du conseil RH. La vie économique, telle qu'elle est vécue dans l'entreprise est souvent brutale, voire impitoyable et destructrice. Dans mon travail de consultant RH, j'ai pu constater sur le terrain la souffrance de beaucoup de salariés qui est aussi un gaspillage inutile de la ressource humaine. La Parenthèse au vert, est un lieux lieu d'accueil familial thérapeutique ou "maison de repos burn out", "clinique du burn out", "cure burn out" ou encore "centre spécialisé burn out", comme on l'a lu dans la presse. Elle offre un espace de reconstruction avant ou après une phase d'effondrement, donc, pour prévenir ou pour guérir le burn out, avec des formules de thérapie souples et adaptées aux besoins de tous ceux qui veulent s'en sortir sans avoir recours à l'hospitalisation, ou affronter l'épreuve dans la solitude de leur domicile.Située en Brie, à 70 kilomètres à l'est de Paris, elle accueille les victimes du burn-out dans un lieu de vie paisible, en chambres individuelles au sein d'un petit groupe de soutien régulé par un coach spécialisé et une psychologue du travail. L'objectif des séjours peut varier en fonction des attentes spécifiques des résidents : se ressocialiser, retouver un équilibre, lutter contre le stress, la fatigue, la dépression. C'est un lieu idéal pour faire émerger des projets, grâce à l'accompagnement et au coaching, notamment à travers la pratique du bilan de compétences. Nous proposons des séjours de récupération active d'une semaine à un mois et comprenant des services et activités spécialement conçus pour surmonter les souffrances liées au burn out, avec du conseil socio-professionnel et du coaching santé.