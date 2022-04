Christelle DAUNAY

Athlète de haut niveau depuis 2006, je suis spécialiste du marathon. Mes plus belles marques sont une deuxième place au marathon de Paris en 2010 et une troisième au marathon de New York 2009... Je possède actuellement le record de France de la distance en 2h24'22. Je me suis illustrée le 16 Août 2014 en devenant championne d'Europe de marathon : 1ère médaille d'or dans cette discipline depuis le célèbre Alain Mimoun (1956)

Kiné de formation, j'ai exercé ce métier pendant 10 années et depuis 2006 je me consacre à 100% à la course à pied.