Chrystèle DAUNAY

Avec un parcours professionnel dans les ressources humaines et la communication et une formation en diététique et développement personnel, je me suis lancée dans le coaching de vie et le marketing relationnel, avec à la base la recherche du bien-être.



Mon désir est double :



- vous accompagner à retrouver un équilibre au niveau de votre alimentation et de votre façon d’être et de penser chaque jour,

- vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour entreprendre des actions concrètes nécessaires à la réalisation de votre projet, de vos objectifs.



Pour cela, j'utilise son expérience de vie et ses formations en développement personnel et nutrition, des outils de coaching qui permettent des prises de conscience et des actions concrètes, des compléments alimentaires que je consomme au quotidien pour entretenir mon potentiel et un partenaire solide au niveau du marketing relationnel.



Je suis là pour vous, heureuse chaque fois d’une nouvelle rencontre, d’un morceau de chemin à partager avec vous et avec l’objectif de vous permettre de trouver votre chemin et votre autonomie.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Compléments alimentaires

Vente à domicile