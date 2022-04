Isabelle QUERE

Très impliquée dans ma mission RH au sein de ma collectivité, j'apprécie particulièrement la polyvalence offerte par mon poste en ressources humaines. Formation, recrutement, animation d'équipe, conduite de réunion, suivi individualisé des personnels... toutes ces facettes de mon métier son un réel vivier de développement personnel et professionnel.

Désireuse de poursuivre cette démarche d'épanouissement personnel et professionnel, je me suis engagée, depuis janvier 2012, dans une formation de sophrologue. Pourquoi ce virage ? Pour me donner un nouvel élan, toujours dans une logique d'évolution et de progression. Engagée dans une relation d'écoute et d'aide des personnels, j'en ai trouvé les limites ces derniers mois, devant faire face à des agents en difficulté personnelle et professionnelle, voire en réelle souffrance, et, sans réponse concrète à leur apporter. Pour répondre à la frustration de ne pouvoir trouver de solution à ces situations, il m'a fallu rechercher, me remettre en question, questionner... La sophrologie m'a alors paru être une réponse adaptée, tant aux besoins des salariés qu'à mes besoins personnels.

Dès lors, un projet s'est dessiné et se concrétise à présent : celui de m'engager en tant que sophrologue praticien. Mon objectif est alors de mettre à profit les compétences acquises par cette formation, en conservant toujours les acquis de mon expérience passée. Je vise ainsi un futur professionnel basé sur deux facettes complémentaires : les consultations individuelles de sophrologie en cabinet et les consultations en collectivité en intervenant sur les RPS (risques psycho sociaux) grâce aux précieuses techniques de la sophrologie



Mes compétences :

Animation d'équipe

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Plan de formation

Démarche qualité

Formatrice

Animation de réunions

Écoute salarié

Sophrologie sophrologue

sophrologie

ressources humaines