Christelle DE HARO

Certifiée Black Belt Project Manager depuis 2002, je n'ai eu de cesse d'utiliser et de transmettre mon savoir dans le cadre de différents projets de type Lean ou Six Sigma :

- Réduction de pertes de produits Finis (- 70% en 3 ans - 360 k€)

- Résolution fuite emballage (sauvegarde de 30% volume production - 300 k€)

- Projet d'économie d'eau (-20 % en 1 an)



Bref, je suis une personne dynamique et un vrai moteur de changement. Seule la valeur ajoutée pour le client me motive, je suis passionnée par la technique, les process de fabrication, les secteurs de pointe et l'environnement... J'aime travailler en équipe projet et "faire parler" des données (formation plan d'expérience, modélisation et traitement statistique)



"Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se change en or..."



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Six Sigma

Chimie

Qualité

Industrialisation

Métrologie

5S

Kaizen

SMED

Lean management

TOC

Management opérationnel