Christelle DECLERCQ

En recherche active d'un poste de chargée de développement commercial, chargée de clientèle, responsable centre de profit.



Vous êtes à la recherche d'une personne enthousiaste, rompue aux techniques de la prospection et de la négociation, habituée à intervenir auprès d'une typologie de clients et de secteurs d'activités diversifiés, dotée d'une forte culture du résultat.



C'est à ce titre que j'attire votre attention sur mon profil. Je souhaite m'investir activement et durablement dans l'expansion d'une entreprise dynamique et mettre à profit mon savoir-faire dans un contexte économique de plus en plus exigeant.



N'hésitez pas à me contacter, en vous remerciant par avance d'avoir consulté mon profil et de l’intérêt qu'il a pu suscité.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Recrutement

Développement commercial

Informatique

Négociation

Entretiens professionnels

Management

Recrutement IT

Prospection

Logistique

Offres commerciales

Aéronautique

Support commercial

Automobile

Bureau d'études

Vente B2B

Protection des biens et des personnes

Formation

Vente

Contact client

Sourcing

Prospection de clients

Devis

Relations clients

eCommerce

EDI

RFID