Florence LAHAYE

Maman d’un enfant ayant des troubles de l’apprentissage je suis chaque jour confrontée aux défis de la transmission et de l’enseignement.



Forte de compétences en informatique, en orthographe et en grammaire (projet Voltaire), j’aimerai transmettre mes connaissances pour lutter contre l’illectronisme, mais également former aux outils numériques pour l’inclusion scolaire.



Florence



Mes compétences :

WampServer

Javascript

Commercial

Relation client

Montage audio & video

Création de site internet

Communication

Photoshop

Base de données

Gestion des conflits

Php/mysql

Flash

Comptabilité

Dreamweaver CS5

Administration réseaux

Capacité d'adaptation et d'implication

Autodidactisme

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Bureautique

Organisée

Php

Autodidacte

Rigoureuse

Internet

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

Orthographe