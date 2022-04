Florence LAHAYE

Forte de mes expériences pour la plupart au sein du réseau Guy Hoquet, j'ai pu perfectionner de nombreuses connaissances, mais également un certain savoir faire et savoir être.



Cette profession complexe, parfois difficile est humainement enrichissante, nous apprend autant sur nous même que sur l'autre.

Chaque jour, je milite pour revaloriser notre métier régulièrement décrié.



Le terrain, le contact de la clientèle, la prospection et les négociations sont des taches qui me passionnent et, pour lesquelles je m'investis.



Outre une solide maîtrise du marché immobilier de la région, ma personnalité dynamique, battante douée d'un sens aiguë de la communication, de l' écoute,et du service, greffée d'un besoin de challenge, m'ont permis de m'adapter et de fidéliser même dans une conjoncture complexe.



Mes compétences :

Droit immobilier

Négociation immobilière

Financement immobilier

Stratégie de communication

Gestion de la relation client

Gestion du risque

Réactivité

Esprit d'initiative

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analyser écouter réfléchir agir

Fidélisation client

Adaptabilité

Aisance relationelle

Organisation du travail

Bureautique

Droit de la copropriété

Urbanisme construction

Technique du bâtiment

Ambition

Persévérance