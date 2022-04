Florence LAHAYE

Assistante Comptable dans une PME de 20 personnes.

Tenue de la comptabilite au quotidien, rapprochements bancaire,arrêtés trimestriels et annuels, déclarations fiscales, comptabilité clients et fournisseurs, trésorerie mensuelle.



Paie et déclarations sociales,DADS annuelle,gestion du personnels( maladie,congés,mutuelle, visite médicale ...), gestion des intérimaires.



Mes compétences :

autonome

Discrétion

Gout du travail bien fait

Rigueur