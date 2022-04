Christelle DEFORGE

Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans lequel je pourrais mettre à profit mes compétences.



J’ai un parcours polyvalent, autant dans la gestion administrative du personnel, que dans la formation et le recrutement



J’ai travaillé pendant 7 ans au sein d’une agence d’intérim et de recrutement à Paris, où j’étais en contact avec un public varié face auquel j’ai su m’adapter et être disponible. De nature sociable et ouverte aux autres, je suis capable de les accompagner dans leurs démarches, être à leur écoute, mais aussi les conseiller et les mettre en contact avec les bons interlocuteurs.



J'ai également travaillé au sein des laboratoires Pierre Fabre à Castres en intérim depuis juin 2011 en tant que Secrétaire service recrutement, Assistante formation, Documentaliste, Assistante de Direction et Assistante Marketing.



Mes compétences :

Assistanat

Formation

Recrutement