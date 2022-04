Christelle DELATTRE GESLIN

Forte d'une expérience de 20 années dans la Relation Clientèle, je recherche une entreprise où je pourrais mettre à profit ma motivation et mon dynamisme.

Avec une forte expérience réussies en tant que Vendeuse et Conseillère clientèle, je suis une personne déterminée, dynamique, autonome et très réactive, je sais gérer les priorités et les urgences.

Passionnée par les contacts, j'aime relever les challenges et travailler dans un contexte stimulant. Je suis capable de faire preuve d'initiative, je m'adapte rapidement et je contribue au succès de l'entreprise dans laquelle je me trouve en apportant mes compétences.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel