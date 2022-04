Christelle DELEPIERRE

Suite à mon expérience de chargée mission via la méthode IOD, j'ai voulu continuer dans ce domaine et persévérer. C'est pourquoi, afin d'obtenir un diplôme supplémentaire et d'aboutir dans mes recherches d'emploi, j'ai effectué une formation d'Assistante des Ressources Humaines. Après la formation, J'ai réussi à obtenir un CDD à la Mission Locale en tant que conseillère en insertion professionnelle et suite à cela j'ai obtenu un CDD chez Pôle Emploi comme conseillère. Cela me fait au total, une expérience de plus de 3 ans dans le domaine de l'insertion professionnelle. Grâce à ces expériences, j'ai pu développer mes compétences et exploiter mes qualités relationnelles ainsi que mon sens de l'écoute. Notamment où j'ai régulièrement reçu un public varié se trouvant un difficulté ce qui requiert de s'adapter en fonction de chaque situation tout en analysant le contexte de chaque demande afin d'orienter les personnes vers le bon interlocuteur. Grâce à mon efficacité, ma rigueur et ma persévérance, j'ai accompagné mes bénéficiaires dans leurs projets et mener à bien leur réinsertion professionnelles.

J'aimerai mettre en oeuvre mon savoir-faire d'être efficace et performante pour la réalisation de mon travail et continuer d' évoluer auprès de vos services ...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel