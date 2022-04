Christelle DELMAS

Commerciale, chef de secteur, depuis 5 ans.



Investie dans la prospection, le développement commercial et la gestion d’un portefeuille de grands comptes.



Secteur d’activité : passionnée par les produits de luxe, je sais valoriser la marque et les produits.



Compétences spécifiques : relation client, disponibilité, organisation et reporting.



Zone géographique : Paris, région parisienne.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Fidélisation client

Négociation

Cohésion en équipe

Entreprenariat

Communication