Christelle DEPAIX

Un métier, une passion....le bonheur de transmettre le plaisir de peindre...

Je donne des cours de peinture dans un cadre agréable et verdoyant.

Il est important pour moi que les élèves prennent du plaisir.

Beaucoup de personnes pensent que peindre est réservé aux gens doués en dessin. Mon défi est de leur prouver que c'est à leur portée.

Je privilégie une ambiance détendue dans la joie et la bonne humeur. L'élève qui se sous estime trouve alors sa place et peint sans crainte et avec plaisir. Il découvre avec joie le bonheur de jouer avec les couleurs, les dégradés, les différentes textures....et sous ses yeux et ses mains un beau tableau prend vie!

Venez tenter l'expérience et découvrir une jolie facette de la vie





