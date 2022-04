Christelle DERY

Après avoir évolué dans différents postes en Ressources Humaines et Paie pendant plus de 15 ans, j'ai quitté le milieu de l'entreprise pour partager mon expérience avec des stagiaires de la formation professionnelle.

Je suis devenue formatrice, principalement à l'Afpa, où je dispense des formations longues validant des diplômes niveau III (bac +2) pour des gestionnaires de paie et des Assistant(e) RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Paye