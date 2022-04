Christelle DESCAMPS

Professionnelle du tourisme depuis 12 ans.

Grand sens commercial, sens affiné du service client et à l'écoute

Esprit d'équipe avec un tempérament positif

Organisée et excellente gestionnaire

Capacité à analyser et prendre des décisions

Dynamique, autonome, force de propositions

Aime les challenges et sait s'adapter aux changements !



Mes compétences :

Réservation, tarification et émission de billets

Comptabilité

Suivi du BSP

Modification et remboursement de billets

Conception voyages sur mesure

Utilisation de tarifs publics et négociés

Conception séjours pour Groupes

Service Qualité

Service client

Responsable agence durant 1 an

Opérations commerciales