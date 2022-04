Christelle DESVERGNE

Grâce à une année en collaboration avec le dirigeant d'une Entreprise Libérale, j’ai développé une double compétence en communication et en marketing web et stratégique. J’assurais la gestion du site Internet, la gestion administrative de l'entreprise et la création de nouveaux produits et de leur commercialisation.



Suite à cette expérience complète, j’ai pu intégrer le poste que j’occupe aujourd’hui.



Chef de produit au sein de La Dépêche Vétérinaire, je suis en charge du nouveau produit de l'entreprise : le site web marchandArray dédié à la vente d'ouvrages vétérinaires. Mon rôle est d'assurer le développement et le pérennité de cette activité sur les différents canaux de distributions.

Évoluant dans une entreprise de petite taille, mon rôle s'étend également à l'ensemble des opérations marketing de l'entreprise.



Mes compétences :

Business

Chef de produit

Chef de projet

COMMERCE

Communication

Communication web

Conception

Création

E commerce

E marketing

E- Marketing

Internet

Marketing

Publicité

Web

Web-marketing

Webmarketing