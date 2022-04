Christelle FOURNEL

Http://www.myinnerme.me

Contactez-moi pour :

- vous aider à comprendre votre mode de fonctionnement et celui de vos interlocuteurs

- accompagner le développement de votre projet de création d'entreprise



christelle@myinnerme.me / + (33) 6 12 55 67 99

Expert MBTI - European Executive MBA ESCP Europe - Doctorat Médecine Vétérinaire



Compétences clés : Découverte précise des besoins, attentes et désirs de mes interlocuteurs • Créativité dans la recherche de solutions adaptées • Important réseau (industrie pharmaceutique, structures vétérinaires et anciens d'ESCP Europe)



Expérience : Management de PME • Management d'équipe • Animation réseau de vente • Gestion du changement • Gestion de carrière cadres & dirigeants • Gestion des compétences et de la relation entre entrepreneurs • Communication client / patient / collaborateurs



Expertises :

- Acteurs de la santé animale : Fournisseurs • Distributeurs • Syndicats • Associations • Media spécialisés • Vétérinaires...

- Produits et actes vétérinaires : Médicaments • Petfood • Produits d'hygiène • Matériel.



Expérience : Stratégie d'investissement • Stratégie marketing • Stratégie de partenariats • Plans marketing • Campagnes marketing • Communication propriétaire • Rédaction / Traduction (Outils marketing, Outils commerciaux, Articles, Livres) • Offre commerciale • Fixation de prix • Gestion de portefeuille produits • Formation technique.



Clients : Structures vétérinaires • Industrie pharmaceutique • Prestataires d'assurance santé animalière • Média spécialisés en santé animale (presse, sites internet) • "Serial entrepreneurs" • Cabinets de conseil en investissement



Membre du Bureau du Club des Vétérinaires en Entreprise (CVE)

Délégué du Groupe Santé/Health de l'ESCP Europe Alumni



Mes compétences :

Développement personnel

Stratégie d'entreprise

Marketing

Santé animale

Création d'entreprise

MBTI

Management d'équipe

Santé

Communication

Vétérinaire