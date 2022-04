Christelle DEVADER

Biologiste passionnée, je désire trouver un poste d'ingénieur biologique aussi bien au sein d'une institution publique que dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou autre. Bilingue en anglais, je suis aussi très attirée par l’enseignement et privilège les écoles privées anglaises.



Mon champ de compétences regroupe:



Recherche

Biologie moléculaire : analyse génétique, ADN, ARN (PCR, northern blot, transcription in vitro, morpholino)

Biochimie : isolation et essai protéinique (western blot, translations in vitro, in vivo)

Histologie : micro-section, hybridation in situ (ARN antisens, anticorps), coloration

Anatomie : dissection, micro-injection, 4 modèles d’étude : 2 mammifères (hamster, rat), 1 batracien (xénope), 1 échinoderm (oursin)

Pharmacologie : étude des voies de signalisation (G-protein coupled receptor)



Communication

Publication d’articles scientifiques en anglais

Présentation de posters en conférences internationales

Présentation orale de résultats scientifiques en anglais



Gestion autonome de projets

Evaluation des coûts et contraintes (matériel/temps)

Analyse des résultats et suivi de projet



Encadrement/Formation

Encadrement d’étudiants (stagiaires/thésards)

Mise en place d’ateliers d’apprentissage des techniques de la biologie moléculaire



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Biologie

Biologie moléculaire

Recherche

Recherche fondamentale