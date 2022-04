Christelle DIAS FERREIRA

Après une belle expérience à Roissy Charles de Gaulle où la gestion du facteur humain était mon quotidien, je cherche aujourd'hui un poste dans le commerce international (achats, marketing, management).

En effet, j'aimerais apporter mes connaissances et mes compétences au sein d'une entreprise florissante, pour me permettre un certain épanouissement professionnel (mais également personnel).

J'ai une certaine ambition et polyvalence avec une grande capacité d'adaptation pour ainsi contribuer à la croissance de l'entreprise.

Je suis bien évidemment disponible pour un futur entretien.

A très vite...

Christelle



Mes compétences :

ALTEA

GAETAN

AMADEUS