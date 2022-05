Telmo MARTINS

Bonjour à tous,



Après une formation initiale dans la gestion des entreprises. Mes études m’ont permis de suivre une formation en comptabilité et commerciale en plus d’avoir acquis une expérience dans ce domaine en entreprise.



L'obtention de ma licence en alternance au sein du groupe Petit Forestier à su réveiller en moi mon appétit de connaitre de nouvelles choses. Cette expérience enrichissante m'a enthousiasmé et donné l'envie de poursuivre dans le domaine de la technicité du transport et particulièrement les véhicules. Je n’oublie jamais une qualité de base ma polyvalence qui attise toujours ma curiosité sur l’évolution technologique et mon travail.



Mes compétences :

Technico commerciale

Formateur commercial

Assistant chef de produits

ETUDE TECHNIQUE

Location

Gestion

Transport

Marketing produit

Géolocalisation