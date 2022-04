Marc FROMENTIN

Spécialisé dans le domaine de la communication d’entreprise et la communication internationale, j'ai appris à mettre à profit mes compétences théoriques au service de la pratique professionnelle. J'ai ainsi développé des capacités propres au monde actuel de la communication globale.



La communication est un domaine qui m’a permis de développer des capacités d’écoute, de dialogue ainsi que d’établir un relationnel efficace avec différents publics. Je suis consciencieux, autonome et à la fois habitué au travail en équipe, ainsi qu'à la gestion de plusieurs projets en même temps. Je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et évoluer dans de nouveaux univers.



Je suis par ailleurs titulaire d’un bac + 4 en communication internationale après avoir validé mon « diploma of american studies in communications”, double diplôme ISCOM (Institut Supérieur de Communication) et Winthrop University (USA).



Mes expériences scolaires et professionnelles à l’étranger, me permettent aujourd’hui de répondre d’un niveau de langue courant aussi bien en espagnol qu'en anglais, et attestent de ma capacité à savoir m'adapter à n'importe quel environnement.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Espagnol

Evénementiel

International

Print

Relationnel

Sponsoring

TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL