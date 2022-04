Christelle DICK

Diplômée d'un BTS de diététique, j'ai choisi de rejoindre en 1999 l'enseigne PARASHOP, leader de la parapharmacie, pour ajouter une expérience commerciale à ma formation.



En 17 ans j'ai vécu une aventure humaine et professionnelle qui m'a profondément enrichie et m'a amenée au poste de directeur formateur, et depuis 2 ans au poste de directrice régionale.

Pour moi, la clé de la réussite est de donner du sens, de la méthode, de l'exemplarité, de la reconnaissance et de la bonne humeur à son équipe au quotidien.



J'ai acquis une expertise dans les domaines du management, de la formation et le développement commercial de points de vente.

Mes collègues et mes collaborateurs disent de moi que je suis rigoureuse et exigente mais avec beaucoup de bienveillance. J'aime le partage des expériences et la transmission du savoir, c'est ce qui me fait évoluer et grandir.

Je suis actuellement à l'écoute du marché pour relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Parapharmacie

Diététique

Management

Commerce

Formation

Merchandising

Pilotage d'équipe

Service client

Stratégie commerciale