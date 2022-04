Christelle DIDIER

Après un début de formation d’ingénieur (classes préparatoires et une première année réussie (!) à l’INPG), une licence puis une maîtrise en science de l’éducation, j'ai poursuivi mes études en sociologie jusqu’au doctorat soutenu en 2002 à l ‘EHESS sous la direction d’André Grelon.

De 1993 à 2013, j'ai mené des recherches sur la formation, l’identité et l’éthique des ingénieurs, dans une perspective historique et comparative (France, USA, Québec, Allemagne), publié des manuels, ouvrages et articles à la croisée de la sociologie des professions, la philosophie de l’ingénierie et les sciences de l’éducation. J'ai également donné pendant 20 ans des cours portant sur l’éthique, la RSE et le développement durable dans diverses écoles d’ingénieurs (Mines de Douai et de Nantes, Centrale Lille, HEI, ISA, ISEN , ICAM, Chimie Rennes, Polytech’Orléans..).

Maîtresse de conférences en sciences de l’Education à l’Université Charles de Gaulle Lille 3 et membres du CIREL-Proféor depuis octobre 2013, j'y poursuis mes recherches sur la formation aux valeurs à travers l’analyse de parcours scolaires et professionnels, avec un intérêt particulier pour la dimension éducative des activités extra-académiques.

Mes enseignements dans ce nouveau contexte professionnel porte principalement sur la philosophie et la sociologie de et l'éducation (en L3 et M1), le travail éducatif en lien avec la question des valeurs (éthique, déontologie, sens), et la construction du projet professionnel. Dans ce nouveau contexte, mes recherches pourraient se voir complété par la retour vers un terrain professionnel déjà exploré par le passé : celui de l'éducation et du travail social, toujours en lien avec les questions d'éthique et de sens... évidemment.

Evaluatrice dans plusieurs revues académiques (Technology and society, European Journal of engineering education, Engineering Studies), je suis directrice d’édition associée pour la collection Philosohy of Technology and Engineering aux éditions Springer et collabore à la base documentaire Techniques de l’ingénieur.