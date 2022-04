Christelle DOMENECH

Artiste de danse orientale au niveau national et international.

Middle Eastern Dance Artist

Danseuse Professionnelle,

Professeur de danse orientale et Professeur de Zumba

Maitrise de toutes les danses : danses du monde, danses classiques, danses traditionnelles.( sauf danses de salon )

Également Animatrice auprès d'enfants

Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol

N'hésitez pas à me contacter si besoin.

Je vous répondrai avec plaisir.

Cordialement,

Christelle.

Présidente de l'Association "Crystal Danse"



Mes compétences :

Danse orientale

Danses

Traduction anglais français

Design

Création

Design graphique

Marketing

Direction artistique

Animation

Bilingue