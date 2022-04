Je suis actuellement Assistante au département Exploitation et Maintenance de Pomagalski.

Je suis également un support pour les rédacteurs techniques, je les aide dans leur travail au quotidien et ce travail lié à la rédaction me plaît beaucoup.



Mon objectif dans les années à venir est d'en apprendre plus techniquement afin de pouvoir entamer une formation de rédacteur technique.