Jean-François CARPENTIER

Manager opérationnel avec + de 20 ans d'expertise de l’exploitation et de la maintenance dans des milieux exigeant sur la sécurité, la qualité, la disponibilité des systèmes et l’image client.



Voici quelques unes de mes compétences:



• Manager, piloter, orienter et coordonner des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

• Mettre en œuvre toutes formes de Maintenance Préventive & corrective multi techniques,

• Gérer des affaires et des contrats internationaux

• Élaborer et préconiser des solutions, des choix techniques, stratégiques dans une logique Qualité, Coût, Délais

• Initier une démarche collaborative de la culture du changement, du résultat et de l'analyse de la valeur

• Développer la maintenance de classe mondiale et une vision WCM (World Class Manufacturing)

• Passer d'une maintenance = centre de coûts à une maintenance = centre de profits

• Mettre en œuvre les outils du Génie industriel



Vous souhaitez une vision stratégique qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue tout en étant à la recherche du juste nécessaire mais sans compromis sur la qualité, la conformité des produits, la satisfaction des clients.

Je vous propose de vous accompagner dans tous vos projets de développement, d’optimisation, de déploiement d'activités et de pérennisations dans tous types d’environnements.



Mobile et disponible immédiatement.

Alors, n'hésitez pas à me contacter pour échanger plus en détails sur mes motivations et la valeur ajoutée que mon profil pourrait apporter dans le cadre de l’une de vos opportunités.



Mes compétences :

Soutien logistique intégré

Maintenance préventive et maintenance curativ

Chiffrage appels d'offres

Management d'équipe

Leader Technique

Gestion de contrats

Documentation technique

MRP

Fiabilité / SDF / Sécurité

GMAO

Ingénierie

Commissioning

Test

Maintenance

TPM

Oracle

Kaizen

la maintenance

benchmarking

Traction

SAP Business Connector

SAP

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean management

Lawson M3

Audit

Acces

Six Sigma

SAP TPM

SAP PP MRP

Radar

Kanban

Buses