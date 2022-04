Jean-François CARPENTIER

Suite à une solide formation théorique (BTA, BTS, D.U d’informatique, Certificat de spécialisation Commerce), j’ai poursuivi dans la pratique par un poste de mécanicien PL auprès d’une concession DAF. En sus de la réparation, j’y ai acquis les notions de conseil et d’appuis techniques. J’ai poursuivi ma carrière professionnelle par une expérience de 20 ans en négoce B to B auprès d’un portefeuille de clients variés sur quatre régions géographiques différents. De ce parcours où j'ai su m'adapter à ces différents profils, j’ai développé des compétences tels que la relation client, la gestion de conflit, le conseil et l’appui technique, le suivi client (par la création d’un outil informatique CRM de gestion commerciale) et le « reporting » hiérarchique.

Aujourd’hui, mes objectifs professionnels sont d'apporter et d'approfondir mes connaissances dans le domaine du management, de la gestion client, de l’informatique et des relations commerciales.



Mes compétences :

Mécanique

Technique

Conseil commercial

Techniques de vente

Informatique

Implantation Commerciale