Jean-François CARPENTIER

Durant ces dernières années, mon parcours professionnel ma amené à évoluer sur des secteurs d'activité variés dans l'industrie chimique, la grande distribution, la banque et les assurances.

J'ai acquis de l'expertise fonctionnelle sur les métiers du Retail, de la Supply Chain, de la Logistique et du SAV.

De part mes missions en ESN ainsi que dans un grand groupe de la distribution, j'ai occupé les postes

- de chef de projet opérationnel / technique,

- de gestionnaire d'applications.

Mon sens de l'écoute, ma rigueur et mon autonomie mont permis d'acquérir responsabilités et confiance dans mes différentes missions. Ces expériences me confortent dans l'envie et la détermination, pour continuer à évoluer dans la fonction de chef de projet en entreprise.



Mes compétences :

Sens de l'écoute

Gestion

Conception fonctionnelle

Animation de formations

Relationnel

Conduite de réunion

Diplomatie

Rigueur

Pédagogie

Persévérance

Autonomie

Fiabilité

CMMI

Certifié CAPM PMI