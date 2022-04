Christelle DUBAQUÉ MESLI

Bonjour, mon expérience dans le milieu médical est très diversifié ce qui me permets d'avoir une compétence et une connaissance complète dans ce secteur. Je suis actuellement en mission pour un des leaders des produits grand public jusqu'à fin juin.

Je suis à l'écoute au niveau National et international pour des postes en milieu Hospitalier, ou gros comptes pharmaceutiques sur des marchés dynamiques et ambitieux.