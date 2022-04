Christelle DUBOURG - CONSULTING

Production - Coordination - Logistique - Accompagnement / Free Lance

Secteur Tourisme d’Affaire et Evénementiel



Un savoir faire Varié :

- Assistance en production.

- Coordination et logistique terrain.

- Accueil et accompagnement de groupes (TL)

- Apport d'affaires

- Conseil et Création de concepts d’activités à la carte : Multi-Activités, Team building .



Missions:

Intervenir auprès des professionnels du tourisme en renfort ponctuel et temporaire sur une mission et une durée bien définie :

- Renfort en production de dossier (réservation et interface entre les prestataires de service)

- Accompagnement de groupe

- Logistique sur le terrain.

- Repérage client



Les plus pour votre entreprise:

- Pas de mobilisation de poste et d'ordinateur.

- Travail à domicile et/ou sur le terrain.

- Une prestation de services clés en main, évaluation de la gestion du temps de travail.

- Une facturation à la journée ou au forfait suivant la durée de la mission.

- Un renfort temporaire sur les dossiers en cours



Un dégagement de temps pour votre équipe pour :

- Trouver de nouveaux clients

- Répondre à de nouveaux devis

- Plus de disponibilité pour effectuer des repérages

- Créer de nouveaux produits…



Mes garanties :

- Une de confidentialité

- Une bonne connaissance du tissu touristique local

- 15 ans d’expérience et La Passion de mon métier