AXA Epargne et Protection privilégie une distribution en s’appuyant sur des réseaux de Commerciaux salariés . Nous intervenons sur les domaines de la Protection Sociale, l'Epargne et la Banque.



Inspecteur Manager Commercial sur le Département des HAUTES PYRENEES au sein du Réseau AXA Épargne et Protection, je vous propose de nous rejoindre.



Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir :

* Salarié(e) débutante ou confirmée

* Responsable de Clientèle Confirmé(e)

* Conseillers en Gestion de patrimoine

* Agent Mandataire (travail à temps choisi)

* Apprenti(e) (contrat d’apprentissage)



Le secteur de la finance associé à la vente conseil vous intéresse ? Vous aimez travailler en équipe ?



Alors, offrez-vous de réelles chances d'évoluer et d'envisager un plan de carrière au sein de l’un des leaders dans le domaine de l’assurance et de la gestion de patrimoine en me contactant par le site Viadéo.



Restant à votre écoute pour de plus amples renseignements.



Cordialement

Jerome DASTE.

JEROME.DASTE@AXA.FR