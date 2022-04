Christelle DUBUISSON

J'ai commencé à travailler pendant mes études chez Castorama en tant qu'hôtesse de caisse à temps partiel. A la fin de mes études cette même enseigne m'a proposé ensuite un contrat à 35h ce que j'ai tout de suite accepté. J'ai ensuite rapidement évolué vers un poste de caissière principale.

Quelques années après avoir fait un peu le tour de cette enseigne de bricolage j'ai décidé de changer d'enseigne.

J'ai donc travaillé chez Picwic (enseigne de jouets et de loisirs créatifs) dans un premier temps en tant que responsable caisse.

Apres quelque temps j'ai géré un rayon du magasin en plus de la gestion de la ligne de caisse.

Et Finalement j'ai réorienté totalement ma carrière en devenant responsable du rayon activité créative du magasin.

Aujourd'hui je ne suis plus chez picwic, après un projet de création d'entreprise qui n'a malheureusement pas pu aboutir et après une période de recherche d'emploi j'ai finalement de nouveau réorienté ma carrière .Aujourd'hui , plus du tout dans la distribution, je travail chez Shurgard, cette société est leader dans le self stockage. cette expérience professionnelle est très enrichissante car il faut avoir un profil commerciale mais aussi gestionnaire.

Je reste ouverte à toutes les propositions d'embauches même si elles ne sont pas dans le commerce car pourquoi pas changer de domaine d'activité car c'est toujours enrichissant?



Mes compétences :

Caisse

Création

Jouets

Loisirs

Loisirs créatifs

Recherche