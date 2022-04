Christelle DUCHOSSOY

Bonjour! Je suis psychologue du travail et des organisations, et ergonome. Je suis passionnée par l'humain et par l'étude de la cognition. Je travaille en tant qu'ergonome en R&D, dans le domaine de la Défense.



Mes compétences :

Animation de groupes

Neurosciences

Tests psychologiques

Ergonomie

Psychologie du travail

Psychologie Cognitive

Alceste, Lexico, SPSS

Adobe Photoshop

Axure

Recherche scientifique

Microsoft Office