Sandrine PROMTEP

Un pied dans l'enseignement et la recherche comme professeure de marketing interactif à l'ESG de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), et un pied dans l'industrie depuis plus de 15 ans à titre d'expert en ergonomie des interfaces et expérience usager numérique, mon profil double est en quelque sorte l'expression de ma spécialité: soit l'intersection entre le UX et le Web social,la recherche et la pratique.







Mes compétences :

Conception d'interfaces centrées utilisateurs

Recherche usager / UX

Analyse fonctionnelle web, médias sociaux, mobile