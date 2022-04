Christelle DURAND

Mes 15 années d’expérience dans le secteur bancaire et plus particulièrement au sein du groupe Crédit Agricole ont été très enrichissantes. Elles m’ont permis d’évoluer au sein d’un grand groupe international et de découvrir plusieurs métiers de la banque. J’ai acquis des compétences techniques sur chacun des postes que j’ai occupés, notamment la gestion de projets, l’analyse de tests, la rédaction de procédures, la facturation et la gestion de portefeuille clients. Mes compétences relationnelles et mon adaptabilité ont aussi été mises en valeur grâce aux différents contacts que j’ai eus soit avec la clientèle, soit avec mes collègues de différents services.

Durant ces 15 années, j’ai beaucoup travaillé avec la clientèle institutionnelle étrangère, ce qui m’a permis de pratiquer l’anglais au quotidien et de le parler couramment.

En août 2012, j’ai emménagé dans l’Isère et je souhaite mettre à profit mes compétences au sein des entreprises de la région.





Mes compétences :

Rédaction de procédures

Anglais courant

Tests utilisateurs

Facturation

Banque d'investissement

Formation collaborateurs

Messagerie SWIFT

Gestion de portefeuille clients

Back office

Relation clients

International

Banque

credits documentaires