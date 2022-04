Christelle DURAND

Détentrice d’une première année de Master en Langues étrangères appliquées anglais/espagnol, j’ai effectué ma dernière année de Licence à Tenerife (Espagne).



C'est en Avril 2012, que j'entre réellement dans le monde du travail à mon arrivée chez Acer Computer France en tant qu'assistante Marketing et Commercial. Mes différentes tâches au sein de ce groupe m’ont permis de me familiariser avec les missions et problématiques de la fonction commerciale. J'ai également développé ma sensibilité au marketing en travaillant sur l'image, les mises en avant et le positionnement des produits.

Mon passage chez Acer m'a également beaucoup appris en ce qui concerne le travail en équipe au sein d'une grande entreprise et a contribué au développement de qualités telles que l'organisation, l'autonomie et la gestion du travail.





Mes compétences :

Pack Office Confirmé

Marketing

Communication culturelle

Traduction

Assiduité

Réseaux sociaux

Communication interne