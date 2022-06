Philippe LEVI

First of all, thank for being interesting by my profile,you are perfectly right !!!

Plus de dix années d'expérience en tant qu'Ingénieur d’affaires Sénior dans le domaine des nouvelles technologies auprès de grands Comptes du secteur privé, de l'industrie, bancaire ou encore des télécoms m'ont donné l'aisance des entretiens avec des interlocuteurs de haut niveau et m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans la vente de solutions complexes au travers de services managés.

Prospecter, savoir écouter, comprendre les enjeux, maîtriser la stratégie et les valeurs des structures que j’adresse m'appuyant sur la méthodologie de gestion projet Prince2 s'inscrit dans le cadre de mon quotidien professionnel.



English resume:



Skills:



- 15 years of solutions and services selling experience.

- Ability to map out and strategically define account plans for top tier accounts managed.

- Ability to sell both an application and deployment of a platform.

- Effectively optimize internal and external networks.

- Evidence of relationship building skills with an ability to grow and nurture relationships.

- Proficient in both oral and written communication skills.

Obtention de la Certification Prince 2 ( Méthode de gestion et de certification de projet)



Mes compétences :

PRINCE2 methodology

Microsoft Visio

ADP Human Resources