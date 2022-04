Christelle ELÉLOUÉ

Bonjour à vous,

Nouvellement inscrite, je recherche à établir dans contacts dans le cadre de la réalisation de mon projet.

En effet, actuellement, je tente de créer une entreprise d'insertion dans le secteur de la restauration livrée.

N'ayant pas de compétences dans un certain nombre de domaines, je me suis inscrite sur ce site afin de trouver des partenaires (de type parrains-marraines) qui voudront bien m'apporter un coup de pouce à travers leurs compétences pour faire aboutir mon projet.

Je vous propose de vivre une aventure huamine enrichissante qui je pense vous fera progresser dans votre vie, oui je vous le garantie.



Ainsi, si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires,n'hésitez pas à me contacter.



Merci

Christelle E.



Mes compétences :

COMMERCE

Création

Marketing

Mécénat

Sponsoring