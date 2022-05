Bonjour à tous,



Je m'appelle Tony CINGALA. Je travaille en mission locale depuis le 4 juillet 2005 en tant que conseiller. Mon emploi consiste à accompagner un public jeunes âgés de 16 à 25 ans, soucieux de s'insérer durablement sur le marché de l'emploi.

Auparavant, j'ai été consultant dans une entreprise de conseil et de formation entre 2002 et 2005. Mes fonctions constaient à accompagner les publics jeune et adulte vers l'emploi ou à élaborer avec eux leurs projets professionnels, au travers de bilans de compétences et des prestations "objectif projet". J'ai également occupé au sein de cette entreprisse des fonctions de recruteur pour faire accéder des jeunes sur un pôle pré-qualifiant dans le secteur du transport et de la logistique, et animer des groupes "techniques de recherche d'emploi" à l'ANPE.

Je possède également une expérience professionnelle d'éducateur socio-culturel dans un collège.

Je m'inscris sur viadeo afin de me constituer des contacts professionnels (entreprises, centres de formation, collègues de travail ayant pratiqués les mêmes métiers que moi).

Je suis actuellement référent du Parcours d'Orientation Professionnel (P.O.P.). Je cherche à contacter des spécialistes de la discipline ou de bilans de compétences.

Je vous attends.



Mes compétences :

Ressources humaines

Pédagogie

Accompagnement

Formation