Madame, Monsieur,



Je recherche un emploi d'assistante de gestion polyvalente. Ma polyvalence est un atout, car peut de formation vous donne un jeu complet pour affronter le monde du travail. Cela peut être pour certain une faiblesse, mais dans une entreprise quand un collaborateur vous soumet un problème dans sa fonction vous vous devez d’être informé, pour lui apporter une réponse ou un conseil clair. Le travail en équipe est une force pour laquelle une entreprise ne devrait se passer.



De nature curieuse, je vais sans appréhension à la rencontre de personne. J’aime les aider, les conseiller, ou tout simplement discuter, ces différents échanges vous enrichissent.



Depuis mon arrivée sur Lyon mes expériences dans l'immobilier m'ont beaucoup enrichies. En tout cas, j’ai apprécié d’avoir eu des responsabilités durant mes stages et d’avoir pu montrer mes compétences lors de mes différentes missions en intérim. Ce fut d'excellentes expériences et les heures de travail ne m’effraient pas.



Le poste d’assistant de gestion m’attire tout particulièrement car je pourrais y développer mon sens de la gestion, de l’organisation et des responsabilités avec la clientèle. La frappe de rapports, la gestion des plannings, la gestion commerciale, la gestion financière, logistiques… Sont autant de tâches que j’effectue avec professionnalisme et plaisir.



La maîtrise des logiciels classiques comme Microsoft Office 2007, Ciel Solution (comptabilité commerciale et paie), Sphinx, Intranet et Internet. Ma motivation, ma rigueur et mon sérieux me permettent de m’intégrer rapidement au sein de votre entreprise.



Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae qui vous permettra de prendre connaissance de mon parcours. Je me tiens à votre disposition pour que nous nous rencontrions lors d’un entretien.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes sincères salutations.



Christelle Estevao de mendonça



Mes compétences :

Gestion

Informatique

Contrôle de gestion