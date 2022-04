Christelle ETCHEBER

Après deux ans d'expérience en tant que responsable assurance qualité où j’ai pu me familiariser avec les bonnes pratiques de fabrication (référentiel ICHQ7), j’ai été licenciée pour raisons économiques et suis actuellement à la recherche d'un emploi.

J'ai donc suivi une formation à l'ASFO de Pau afin d'élargir mes connaissances aux normes ISO 9001, EN 9100, OHSAS 18001 et ISO 14001, à la mise en oeuvre d'un SMI, aux différents outils de gestion et d'amélioration continue ainsi qu'à la réalisation d'audit.



Mes compétences :

Qualité