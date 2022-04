Christelle ETIENNE

1988-1992-SECRE AISNE ELECTRONIQUE -Agent de production en sous traitance Electronique :conduite ligne CMS,insertion manuelle ,brasage , assemblage ,test .



1992-1999 SECRE ALPINE ELECTRONIQUE /CS Compagnie des signaux- Leader des lignes d'assemblage d'auto Radio: première monte : Alpine ,Chrysler ,Rover, Benz



1999-2005 SAE rachat par ASTEEL -Ordonnancement : suivi du PDP et OF



2005-2007 SECRE ALPINE ELECTRONIQUE -Logisticienne : planning CMS et Implantation touts produits



2007-2009 SECRE ALPINE ELECTRONIQUE -Responsable Magasin et planning CMS



juin 2009 à aujourd'hui ASTEEL FLASH EUROPE -Correspondante Ressources Humaines et Assistante de direction