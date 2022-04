Christelle ETIENNE

CERFRANCE BROCELIANDE appartient au premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France (12000 collaborateurs, CA de 530 millions d’euros, 39ème au palmarès LeFigaro des entreprises qui recrutent en France en 2015) . Acteur économique et sociétal incontournable en Bretagne, né de la réunion des deux départements du Morbihan et de l'Ille et Vilaine, CERFRANCE Brocéliande, 700 collaborateurs et 13 000 clients conforte son positionnement de leader en développant une stratégie novatrice de services à destination de ses clients.



Nos postes de collaborateurs comptables et assistants comptables à pourvoir sont rattachés au marché porteur du milieu agricole.Sous la responsabilité d’un Responsable d’équipe, spécialiste dans son domaine, vous prenez en charge un portefeuille d’adhérents.

Sur la partie production, vous avez un rôle d’accompagnement auprès des chefs d’entreprises, exploitants agricoles dans tous secteurs, dans la réalisation des dossiers comptables et fiscaux jusqu’à la remise des résultats et en assurant vous-mêmes les commentaires de gestion.

Vous vous appuyez sur les services spécialisés et éprouvés de l’entreprise (Juridique, social, économique, environnement et informatique…) afin d’effectuer les prestations complémentaires nécessaires chez vos clients.



De formation comptable (DCG, DSCG, MASTER CCA ou LPCCC), ou encore de formation agricole (BTS ACSE, Agricadre, Licence MEA), vous justifiez d’une première expérience acquise au sein d’un cabinet d’expertise comptable.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise reconnue, ayant à cœur l’épanouissement de ses collaborateurs, communiquant sur des valeurs humaines fortes, et se reposant sur des savoir-faire assurant rigueur et fiabilité.

Ouvert d’esprit, et disposant d’un parcours d’intégration, nous sommes à même de recruter de nouveaux collaborateurs n’ayant pas les compétences spécifiques en bénéfices agricoles. La fibre et la motivation pour découvrir ce milieu en constante évolution, ainsi qu’un bon relationnel seront autant d’atouts appréciés.



Soyez acteur de votre parcours.





En ce moment, nous recrutons des Conseillers d'entreprises agricoles H/F sur l'Ille-et-Vilaine (35) , des collaborateurs comptables et assistants comptables sur l'Ille-et-Vilaine et sur le Morbihan), 1 responsable de région sur le Nord Ouest de l'Ille-et-Vilaine.