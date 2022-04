Christelle EVERAERTS

Aprés avoir vécu 24 ans dans la Banque de réseau, j'ai décidé de "voler de mes propres ailes" en créant une structure en partenariat avec Actors Finances et La Centrale de Financement.

Ce sont des professionnels de courtage en financements : immobilier, professionnel, regroupement de crédits au particulier et toute opération d'intermédiation avec la banque de réseau en général, tels que épargne, fiscalité, succession, difficulté budgétaire, etc....

Certains clients ont qualifiés cette activité ainsi :



"traducteurs Français/Banquier - Banquier/Français",



Ce qui résume assez bien cette activité en effet !

La démarche se distingue dans la volonté d'être une vraie interface entre l'offre bancaire et la demande des particuliers et des professionnels, un vrai trio "gagnant-gagnant".



Parallèlement, j avais une activité de collaboratrice dans un cabinet d'assurances.

Mes activités allaient de la réception clients, prospects en IARD, SANTE ET VIE.

Etablir les devis, contrats, les modifier ; Analyse situation financière.



Actuellement, je suis collaboratrice en assurances a temps complets.



Mes compétences :

IARD

Coaching

Vie

Formation

Gestion litiges

Prêt personnel

LOA

Pret professionnel

Analyse financière

Épargne

Compte bancaire

Prêt immobilier

Microsoft Word / Power Point / Excel

Mac Number / Pages

Autonomie professionnelle

Sens du contact

Accompagnement commercial

Rigueur

Gestion de portefeuille

Gestion sinistres