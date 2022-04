Christelle FABLET

Je me positionne en tant que véritable experte de la fonction Paie, Administration du personnel et SIRH.

Dotée d'une formation de généraliste RH et forte d'une expérience riche et variée, ma carrière s'est orientée vers ce domaine qui requiert une technicité très recherchée.

Je sais gérer, fiabiliser et développer les processus complexes de la paie dans le respect de la règlementation sociale et fiscale et encadrer une équipe pour mener à bien ces responsabilités.



Mes compétences :

SIRH

Paie

Administration du personnel

Management

Ressources humaines

Gestion de projet

Epargne salariale

Veille sociale

Contrat de travail